Nagold Die ewige Wachstumsfrage

Einwohnerzahlen steigen sprunghaft an

Nicht unerwähnt ließ der OB den "sprunghaften Anstieg" der Einwohnerzahl von 820 auf 889 seit dem Jahr 2015 durch den Zuzug der Flüchtlinge im ehemaligen Waldhotel. Trotz manchem Zähneknirschen habe es aber funktioniert und für Jürgen Großmann ist klar, dass "dieses Gebäude verschwinden muss, wenn die aktuelle Nutzung endet".

Auch in Sachen Grundschule machte er den Gündringern Hoffnungen. Mit Blick auf die Schaffung von Bauplätzen im Hasenbrunnen und die weitere Entwicklung auf dem Areal der Calwer Decken geht der OB von zunehmenden Schülerzahlen an der Grundschule in Iselshausen aus – und dann komme der Moment, an dem man das aktuell leer stehende Schulgebäude in Gündringen wieder in Betrieb nehmen könne.

In seinen Ausführungen ging Jürgen Großmann auch auf den dringend nötigen Ausbau der Panoramastraße ein. Hier gebe es für die Anlieger allerdings einen unangenehmen Pferdefuß, da es sich nicht um eine historische Straße handele und die Stadt daher Erschließungsbeiträge erheben müsse.

Wie Helga Jöchle in Sachen Finanzen mitteilte, habe die Stadt seit 2014 unterm Strich 1,13 Millionen Euro in Gündringen investiert. Bis 2022 sollen weitere 1,3 Millionen Euro folgen – unter anderem für die Dorferneuerung und den Grunderwerb für die Umlegung beim Mühlengelände.

In der anschließenden Diskussion erinnerte Werner Rais daran, dass die Wohnbebauung in Gündringen bereits seit der Eingemeindung 1971 ein Thema ist. Seitdem gebe es im Stadtteil ab der Steinach kein Wachstum, so Werner Rais, obwohl der Sprung auf die Höhe im Eingemeindungsvertrag vereinbart worden sei. "Wir kämpfen jetzt schon seit 50 Jahren und der Sprung auf die Höhe ist die einzige Möglichkeit", ist Rais überzeugt, dass es finanzierbar wäre. An die "Mühlengeschichte" glaube man im Ort eher nicht, zumal der Mühlenbetrieb erst vor kurzem mit einem sechsstelligen Betrag modernisiert worden sei. "Das wird doch bis zum Sankt -Nimmerleinstag nichts", zeigte er sich skeptisch.

"Wenn es so einfach wäre, hätten es meine Vorgänger schon gemacht", erwiderte OB Großmann – und fügte hinzu: "Den Sprung auf die Höhe kann kein Mensch bezahlen." Und so sei der Mühlenbereich das einzige umsetzbare Areal in Gündringen.

Oliver Mayer wollte wissen, ob es kein Konzept zur Verkehrsberuhigung gibt. So werde die Rote Ampel an der Bundesstraße oft missachtet, ebenso die Tempo-30-Zone in der Ortsmitte. Wie der OB entgegnete, werde man an der Bundesstraße die Installation einer stationären Messanlage prüfen. In Sachen Verkehrsberuhigung sei der Ortschaftsrat gefordert, entsprechende Vorschläge zu machen.

Werner Ade machte deutlich, dass er nicht verstehen könne, wenn der Ortschaftsrat für das geplante Absetzgelände sei. Seiner Meinung nach gebe es genug andere Standorte, die brach liegen. Und "wenn mal die Amerikaner da sind, lassen die sich nichts mehr sagen", so seine Befürchtung.

Wie OB Großmann zu dem Thema anmerkte, "müssen jetzt die Daten und Fakten auf den Tisch" – und dann werde geprüft, ob es genehmigungsfähig ist. Falls dies der Fall sei, wolle man in Nagold aber davon profitieren.

Unmut über städtische Veranstaltungs-Auflagen

Unmut gibt es in Gündringen aber ebenso wegen der städtischen Auflagen bei den Veranstaltungen der Vereine. Karl-Anton Kiefer fand diese teilweise ebenso unverständlich, wie den Umstand, dass die Vereine für das Ausleihen der Weihnachtsmarktstände Geld an die Stadt zahlen müssen. "Wir haben nicht die Absicht, das Vereinsleben unnötig zu erschweren", antwortete der OB, doch gebe es eben gesetzliche Bestimmungen – mit allen straf- und zivilrechtlichen Folgen, wenn etwas passiert.

Auf den Hinweis von Monika Wehrstein, das Gündringer Rathaus sei ein "Schandfleck", der dringend renoviert werden müsse, wies Jürgen Großmann auf die Denkmal-Eigenschaft des Rathauses hin und darauf, dass man es mit Mitteln aus dem Fördertopf der Entwicklung Ländlicher Raum sanieren wolle – aber Zeitpunkt könne er noch keinen nennen.