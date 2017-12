Nagold Diakonie strukturiert sich neu

Seine Kollegen Böltz und Maisenbacher verantworten verbandsweit andere Themengebiete. So will man bei der Diakonie erreichen, dass in den einzelnen Beschäftigungsfeldern überall die gleichen Maßstäbe und Richtlinien gelten – in Nagold ebenso wie in Bad Wildbad oder in Althengstett. "Dadurch rücken wir im Diakonieverband ein Stück näher zusammen", meint Geschäftsführer Bernd Schlanderer zu dieser Reorganisation.