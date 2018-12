"Hiermit ist der Nagolder Weihnachtsmarkt eröffnet", verkündete Oberbürgermeister Jürgen Großmann vor dem Rathaus. Auf diesen Satz haben die vielen fleißigen Helfer lange gewartet. Diesen gebührte auch Großmanns erster Dank: "Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, allen Akteuren und bei den Verantwortlichen der Stadt, die diesen Weihnachtsmarkt möglich gemacht haben." Er freue sich, dass so langsam weihnachtliche Stimmung in die Altstadt Einzug halte, die in diesem Jahr mehrere Besonderheiten habe: die Eisbahn, das "Kinderdörfle", der "Pop-up-Store" und seinen Amtskollegen im Weihnachtsmannkostüm. "Lieber Jean-Marc, herzlich willkommen in deiner zweiten Heimat", begrüßte der OB auch Jean-Marc Fournel, den Bürgermeister der Partnerstadt Longwy. "Der Weihnachtsmarkt ist für uns alle und für viele in der Region" und so freue er sich, dass mit gemeinnützigen Aktionen auch diejenigen bedacht würden, denen es nicht so gut gehe. Passend zum Anlass spielte der Posaunenchor des CVJM "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit". Foto: Fritsch