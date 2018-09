Nagold Der Sieg geht nach Singen

Denn den ganzen Sonntag über hat es richtig "gebrummt" auf dem Gelände des Stadtpark-Parkplatzes, die Besucher strömten in Massen zu diesem wohl leckersten Event des Jahres. Wobei der OB in einer spontanen – allerdings nicht wirklich repräsentativen – Umfrage unter den Besuchern feststellen konnte, dass wohl so 70 Prozent der Veranstaltungs-Gäste nicht aus Nagold selbst, sondern aus dem näheren und weiteren Umland hierher ans Nagoldufer gekommen waren. Ergebnis wahrscheinlich einer diesmal kreisweiten Plakat-Werbung für die Grillmeisterschaften, wie Chef-Organisator und Ideen-Geber, Nagolds Kulturamtsleiter Philipp Baudouin, erläuterte.

Drei Gänge von zehn Teilnehmer-Teams mussten probiert werden

Wie sehr es "gebrummt" hat bei den diesjährigen Nagolder Grillmeisterschaften, zeigten auch die Verpflegungsstände für die Besucher am Rande des Meisterschafts-Geländes: gegen Mittag waren hier bereits alle Steak-Bestände restlos ausverkauft, am frühen Nachmittag dann auch noch "Pulled Pork" und Hamburger. Eilig musste vom Betreiber Nachschub herbeigeschafft werden, was dann auch gelang; nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn hier auch nur einer oder eine hungrig hätte nach Hause gehen müssen.