"Tara, die Post ist da..." Mit diesem flotten Liedchen auf den Lippen könnte derzeit Nagolds Vorzeige-Radsportler Max Strinz kräftig in die Pedale treten – unterwegs im Dienste der Nagolder Sozial-demokratie. Sein Auftrag: An "über 150 Mitglieder und Freunde der SPD" soll er Einladungen für die nächsten SPD-Veranstaltungen vorbeiradeln. "Dabei wird er die Radwege testen und Defizite aufschreiben und an die SPD-Gemeinderatsfraktion weitermelden", gab Fraktionschef Daniel Steinrode per Facebook bekannt. Auf dass die Hütte voll werde! Und falls nicht? Wenn nun wider Erwarten nicht jeder eine Einladung erhält? Wer Max Strinz kennt, weiß, an ihm liegt’s nicht! Bleibt also nur noch eine Möglichkeit: Das Nagolder Radwegenetz ist schuld. Dieses überhaupt zu finden, stellt womöglich selbst den größten Radexperten vor eine unüberwindbare Aufgabe.