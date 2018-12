Nagold "Der Mensch steht für mich im Vordergrund"

Auf die Frage, warum sie sich gerade gegen rechte Tendenzen in der Politik und der Gesellschaft einmischt, antwortet die pensionierte Lehrerin: "Dort sehe ich aktuell die größeren Gefahren. Die politisch links-motivierte Szene hat nicht mehr ein solch gefährliches Potenzial." Sie würde aber keinen Moment zögern, auch die "Omas gegen Links" zu gründen, sofern sie dort wieder eine Gefahr feststellen könne. Ihre Herkunft ist ihr bei ihrem Engagement zum Teil nützlich. Sie selbst ist mit 29 Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen und weiß, was es bedeutet, die Heimat hinter sich zu lassen. Ihre Eltern wurden nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die Sowjetunion deportiert und fünf Jahre lang zur Zwangsarbeit gezwungen. "Ich habe gesehen, was für ein Elend der Krieg bringen kann, meine Eltern haben das Trauma nie richtig überwunden", so die 68-Jährige heute.

Anfeindungen musste sie sich vor allem nach einer Reportage des ZDF gefallen lassen. Ein Facebook-Nutzer schrieb ihr in einer Nachricht: "Sie sind aus Rumänien, was bilden Sie sich ein, uns Deutschen zu erzählen, wie Demokratie geht?" Anna Ohnweiler nimmt es einigermaßen gelassen. "Ich habe erst überlegt zu antworten, aber eingesehen, dass es vergebene Liebesmüh wäre. Außerdem habe ich sowohl die Demokratie als auch die Diktatur erlebt – ich weiß genau, wovon ich rede."