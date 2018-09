Nagold Der Klimafachmann malt ein düsteres Bild

Die Zukunft sieht nicht rosiger aus. 2,5 bis 4 Grad Celsius mehr werden die Deutschen in 60 bis 70 Jahren ertragen müssen, einhergehend mit einigen Tagen jährlich mehr, in denen die Temperaturen über 30 Grad klettern. Die Arktis werde sich erwärmen. Das mache zwar Seewege frei, verändere aber auch die Westwinde. Es gebe mehr Süd- oder Nordwinde. Grönland könne abtauen. "Die Temperaturen steigen weiter an", trug Tiersch vor. "Die Erwärmung der Erde ist eindeutig." Die zusätzliche Energie würde zu 93 Prozent in den sich dadurch erwärmenden Meeren gespeichert, nur zu zwei Prozent in der Luft.