Nagold Der Grenzgänger

Beim nächsten Dialogforum "Unter den Linden" am Dienstag, 26. Juni, ab 17 Uhr in der Wachsenden Kirche in Nagold steht Bräuchle Dekan Ralf Albrecht als Gesprächspartner zur Verfügung. Nur bei ganz schlechtem Wetter wird die Stadtkirche Nagold als Ausweichquartier dienen, wo die Veranstaltung dann um 17.15 Uhr beginnt.

Johannes Bräuchle ist Pfarrer, ist aber immer als Grenzgänger unterwegs. So verantwortet er für Baden-Württemberg die Schaustellerseelsorge. Traurige Bekanntheit erreichte diese wichtige Arbeit im Sommer vergangenen Jahres beim dramatischen Verkehrsunfall in Nagold mit fünf Todesopfern. Pfarrer Bräuchle war der Seelsorger für die Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit. Er ist noch an vielen anderen Orten unterwegs, wo große Erwartungen an Glaube und manche Fremdheitserfahrungen mit Kirche zusammen kommen, etwa auf Hochzeitsmessen.

Aus seinem reichen Erfahrungsschatz mit Menschen auf der Suche nach Gott und mit Anfragen an die Institution Kirche berichtet er und steht Rede und Antwort. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Nagold lädt hierzu herzlich ein.