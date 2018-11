Nagold Der "Faszination Schwert" erlegen

Völlig ungewöhnlich für den Verein meldeten sich für dieses Vorhaben nur zehn Personen bei der Organisatorin Judith Bruckner an, wo sonst Interessierte oftmals auf Wartelisten gesetzt werden müssen. Ob das Thema der Ausstellung zu befremdlich erschien oder ob der Zufall eine Rolle spielte, bleibt im Ungewissen. Diejenigen aber, die mit von der Partie waren, zeigten sich am Ende sehr beeindruckt von der Ausstellung.

Qualifiziert vorgetragene Führung umfasst Zeitraum von 3600 Jahren

Wie immer hatte Judith Bruckner wieder eine Museumsführung organisiert, die nach den Erfahrungen vieler Jahre im Landesmuseum immer von herausragend qualifizierten Personen übernommen werden. So war es auch diesmal. Eine Doktorandin von der Universität Marburg erläuterte den Aufbau der Ausstellung mit deren Zielsetzung in den unterschiedlichen Themen und der zeitlichen Zuordnung über einen Zeitraum von 3600 Jahren Menschheitsgeschichte. Natürlich sei das Schwert in erster Linie eine tödliche Waffe und habe zur Machtausübung von Menschen über Menschen gedient.