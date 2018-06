Nagold Der Badespaß ist seit 1876 ungetrübt

1906 kam das Frauenbad hinzu – allerdings streng getrennt vom Seminarbad, an einer anderen Stelle der damals noch nicht begradigten Nagold. 1909 folgte das Männerbad. Während es demnach zeitweise drei Badegelegenheiten in Nagold gab, wichen diese spätestens als 1926 das Familienbad am heutigen Standort des Badeparks eröffnet wurde. "Damals gab es allerdings auch noch spezielle Badetage nur für Frauen oder Männer", weiß Klar. Ergänzt werden die chronologischen Informationstafeln neben Fotos beispielsweise auch von Dokumenten aus früheren Tagen. Zum Beispiel habe der Pfarrer damals in einem Brief bemängelt, dass die Frauen im Familienbad den Blicken der Männern ausgeliefert seien.