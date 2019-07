Nagold Der Badepark sucht neue Fachkräfte

Die Sonne bringt Nagold und seine Gemüter zum brodeln. Viele schwitzende Bürger suchen Zuflucht im Badepark der Stadt. Dieser hat sich längst als Entspannungs-Oase Nagolds etabliert. Doch obwohl sich der Betrieb in Hochsaison befindet, häufen sich in jüngster Zeit die Meldungen über verkürzte Öffnungszeiten des Bades. Die reduzierten Betriebszeiten stoßen bei einigen Gästen auf großes Unverständnis. Fehlende Einblicke in die Arbeitswelt eines Schwimmeisters trüben den Blick auf die Gesamtsituation. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und haben uns die internen Strukturen des Nagolder Badeparks einmal angeschaut.

Ohne Fachkraft bleibt das Bad geschlossen

Matthias Müller hat sein halbes Leben im Nagolder Badepark verbracht. Bereits seit seiner Ausbildung gehört er zur festen Besetzung des Badeparks. Heute übernimmt der 29-Jährige das Amt des Betriebsleiters. "Es ist ein wirklicher Traumjob", erklärt Müller seine Leidenschaft. "Kein Tag ist wie der andere. Und mit einer Belegschaft wie unserer, macht es besonders großen Spaß."