Nagold Der Ausbau kommt

Nagold-Hochdorf. Die Halle auf dem Friedhofsgelände soll nach der Erweiterung auf der Ostseite 65 Personen auf den neuen Sitzbänken Platz bieten. "Bis jetzt passen höchstens 20 Leute rein, die sind dann Wind und Wetter bei den Beerdigungen ausgesetzt", sagte Schmid auf Anfrage unserer Zeitung.

Kürzlich hat der Ortschaftsrat die Pläne von Frank Stetter, einem Unternehmer und Ortschaftsrat, und Wolfgang Schleehauf, einem Architekten aus Hochdorf, freigegeben und die Ausschreibungen in die Wege geleitet. Damit geht ein Wunsch in Erfüllung, der schon lange im Ort vorherrschte. "Der Wunsch nach einer größeren Halle besteht schon seit über 20 Jahren", so Schmid. 50 000 Euro kommen zur Finanzierung vom Ortschaftsrat, 100 000 Euro kommen von der Stadt. Mehr dürfe es dann nicht kosten, so Schmid, der mit Stetter und Schleehauf und dem Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Hochdorf Fabian Keller die Pläne erarbeitet hat.

Die Pläne, die das erste Mal im Juni 2014 vorgestellt wurden, sehen vor, dass die Sitzbänke in Richtung Westen gesetzt werden sollen. Ebenso die normalen Stühle, die bei Beerdigungen aufgestellt werden. Bei den Sitzbänken will man budgetschonend vorgehen und auf günstige Balken setzen. Die Ostseite soll um sieben Meter erweitert werden. Ein Lautsprecher soll ebenso installiert werden. Das Ziel sei es, 2019 fertig zu werden. Einen konkreten Zeitpunkt gebe es aber noch nicht.