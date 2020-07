Nagold Demonstration für bessere Radwege

Immer mehr Zweiräder sind unterwegs

Die Anzahl der radelnden Menschen in Nagold, egal ob klein oder groß, hat nicht erst seit der Coronakrise stark zugenommen. Der Markt boomt, immer mehr Zweiräder sind in den Städten unterwegs und erleichtern dort umweltfreundlich das Fortkommen und das unkomplizierte Erreichen von Zielen. Die Nagolder Bewegung "Nagold for Future", der sich am vergangenen Wochenende auch Mitradler der Naturfreunde und des Umweltschutzvereins BUND sowie weitere Unterstützer angeschlossen hatten, bedauert sehr, dass in Nagold seit dem Jahr 2012 über einen Radweg zwischen dem Gebiet "Hasenbrunnen" und der Innenstadt geredet wird, aber nichts passiert.