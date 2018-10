Nagold Deckensegel absorbieren den Schülerlärm

Uwe Reder vom Hoch- und Tiefbauamt der Stadt Nagold erzählt, dass letztendlich das Fraunhofer Institut nach einer Messung den Stein ins Rollen brachte. Die Nachhallzeit in der Halle war fast doppelt so lang wie erlaubt. Ursprünglich 250 000 Euro im Haushalt für die Maßnahme veranschlagt, kostete der Lärmschutz nun etwa die Hälfte.

Günstiger als Trockenbau

Das Fraunhofer Institut sprach die Empfehlung für Deckensegel aus, was günstiger als Trockenbau ist.

OB Großmann blickte bei dieser Gelegenheit in die Zukunft: Ein solches Schallschutzsystem könnte man auch in der Mensa des OHG anbringen. Zudem wolle man dem Mangel an Sportstätten mit einer weiteren Zweifeldhalle entgegenwirken.

In den vergangenen Jahren investierte die Stadt einige Millionen in die Zukunft und Bildung der Nagolder Kinder: Die Lembergschule wird derzeit saniert, in den kommenden Jahren folgen die Sanierung der Zellerschule und des Otto-Hahn-Gymnasiums.