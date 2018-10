Nagold DAV auf dem Neckarsteig

Nagold. In der Regel unternimmt die Gruppe der Werktagsaktiven des DAV an jedem letzten Mittwoch im Monat eine Wanderung von etwa 20 Kilometer Länge, welche im Allgemeinen einem längeren Wanderweg folgt. In diesem Rahmen fanden sich im Laufe der vergangenen drei Jahre jeweils 20 bis 30 Wanderer zusammen, um gemeinsam in 16 Tagesetappen dem Neckarweg von der Quelle in Schwenningen bis Heilbronn zu folgen. Der sich anschließende Neckarsteig war dann jedoch nicht mehr in Tagestouren zu bewältigen, die Anfahrtswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln wären einfach zu lang geworden. Man entschloss sich deshalb, für diesen Teil des Neckarweges eine Wanderwoche zu organisieren.

Von Bad Wimpfen bis Heidelberg

Um das tägliche Packen und umziehen von einem Hotel ins nächste zu vermeiden, wurden am Neckarsteig zwei Standquartiere für jeweils vier und drei Nächte geplant, von denen aus dann mit dem ÖPNV die Startpunkte der Etappen und nach der Etappe wieder das Quartier zu erreichen war. Dies bedingte jedoch auch, dass die Etappen nicht in chronologischer Reihenfolge, von Bad Wimpfen bis Heidelberg zurückgelegt werden konnten.