Nagold Das Wartezimmer der Praxis ist bereits prall gefüllt

Allergologie und Kosmetik

Beide Hautärztinnen decken ein großes Spektrum ab: Die Behandlung von Haut- oder Venenkrankheiten liegen in ihrem Erfahrungsgebiet. Zudem führen sie ambulante Operationen durch. Allergien liegen ebenfalls in ihrem Fachgebiet. Dazu bieten sie in ihrer Praxis Lichttherapie, Lasertherapie sowie Behandlungen an, die der Ästhetik dienen. Eine Kosmetikerin kümmert sich um die medizinische Kosmetik, die vor allem Aknepatienten zugute kommt. "Die Dermatologie ist ein breites medizinisches Fach mit einer abwechslungsreichen und spannenden Arbeit", meint Dömeland-Wagner. "Schließlich ist die Haut das größte Organ". Beide Ärztinnen decken alle Bereiche ab, jedoch nehmen sie in der Behandlungszuständigkeit auch Rücksicht auf die Präferenzen der Patienten.

Einiges noch im Aufbau

Da die Praxis ein kompletter Neustart war, gibt es derzeit noch viel zu tun. Beide Ärztinnen belegten im Vorfeld Fortbildungen und Kurse. "Außerdem ist da so viel im Hintergrund zu tun, was mit der normalen Patientenversorgung nichts zu tun hat." Unterstützung erhalten sie derzeit von zwei Arzthelferinnen in Vollzeit und einer Kosmetikerin. Mit der Zeit möchten die Dermatologinnen auch Fußpflege in der Praxis anbieten, doch müsse dafür noch geeignetes Personal gefunden werden. "Wir befinden uns eben noch im Aufbau", meint Adamczyk.

Bereits jetzt sind beide Frauen glücklich mit ihrem Neustart. "Wir freuen uns, dass wir hier super aufgenommen wurden."