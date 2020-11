Nagold Das Rathaus wird zum Adventskalender

Nagold. Wenn es dunkel wird beginnt Nagold zu leuchten. Geschmückte Schaufenster, kleine Weihnachtsbäume verteilt in der ganzen Innenstadt und ein großer golden dekorierter Weihnachtsbaum am Vorstadtplatz sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre zwischen den zahlreichen Fachwerkhäusern. Ein ganz besonderes Highlight ist in diesem Jahr das Rathaus im Herzen der Stadt.