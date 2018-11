Nagold Das Publikum amüsiert sich prächtig

Erneut wartete Marion Esther Jaeckel mit einem schönen Text auf: "Das kann nur das Christkind gewesen sein" aus dem Buch "Kloppe Klipp und große Klappe" von Georg Friedrich. Silvia Katz übernahm danach das Ruder mit dem auf Schwäbisch vorgetragenen "D´r Briaf vom neunjähriga Hansi aus em Oberland ans Christkendle" von Edi Graf. Das Publikum bog sich dank des leicht morbiden Inhalts und des Dialekts fast vor Lachen. Denn nachdem Hansis Opa aus Versehen vom Metzger fast totgeschlagen wurde, endete die Erzählung in einem Traum von Hansi. Er wähnte sich auf der Beerdigung seines Lehrers, auf dass er nie mehr in die Schule gehen muss.

Cornelia Hildebrandt-Büchler las anschließend aus dem Buch "Eilige Nacht" von Hans Dieter Hüsch "Die Bescherung" vor, bei der die Uhrzeit der Bescherung für allgemeines Familienchaos sorgt.

Eine Pause folgte, zu deren Beginn und deren Ende das Ensemble "Inspiration" die Zuhörer abermals erfreute. Die Anwesenden waren derart begeistert, dass sogar das ein oder andere Smartphone gezückt wurde, um Videos davon zu machen.

Aus "The Road to Bethlehem" von Elizabeth Laird gab Nanni Fingerhut eine "Weihnachtsgeschichte aus Äthiopien" zum Besten. Die Geschichte von Maria Magdalena wurde dabei genauer unter die Lupe genommen. "D´Weihnachtsg´schicht uff schwäbisch" aus dem Buch "Internet" von Gunter Harr förderte abermals einige Lacher hervor, denn der von Silvia Katz vorgetragene Text gibt die Weihnachtsgeschichte von der Reise nach Bethlehem bis hin zu Herodes mit einem Augenzwinkern wieder.

Nun war es an Susanne Humbeil, ihren Text "Der Christabend" aus "Weihnachtsmagie - Der literarische Adventskalender" von Ludwig Thoma vorzulesen. In diesem wollte ein Elternpaar ihren drei Töchtern zu Weihnachten drei Männer schenken. Nach einigen Zankereien, welche den Staatsanwalt haben darf und welche sich mit dem Sekretär begnügen muss, tauchte am Abend selbst leider nur der Postbote auf.

Den Schluss des unterhaltsamen Abends läutete Silvia Katz ein, indem sie zum Besten gab, was alles vor einer Bescherung passieren kann in "Om siebene wird beschert" aus "Der schwäbische Nikolaus" von Manfred Eichhorn. Die Zuhörer ließen sich im Anschluss noch ein letztes Mal vom Ensemble "Inspiration" hinreißen. Abgerundet wurde der Abend dann aber durch eine liebgewonnene Tradition bei "Nagold liest" in der Adventszeit: Durch das gemeinsame Singen der Weihnachtsliedes "Macht hoch die Tür".