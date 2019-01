Nagold Das Problem des Fachkräftemangels ist allgegenwärtig

In dem zweistündigen Gespräch erläuterten die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, und der Teamleiter des Arbeitgeberservice, Werner Hess, die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung in der Region. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat einen Höchststand erreicht, die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 25 Jahren, und wir haben mehr als 5000 offene Stellen bei unserem Arbeitgeberservice gemeldet", freute sich Lehmann. Neben der guten Konjunktur habe auch die Beratung und die intensive Unterstützung der Arbeitslosen durch die Arbeitsagentur und das Jobcenter zu dieser guten Entwicklung geführt.

Die positive Arbeitsmarktentwicklung bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. So gestaltet sich die Suche nach Fachkräften für viele Unternehmen zunehmend schwieriger. "Ich finde kaum noch Arbeitskräfte", klagte beispielsweise Muhammed Ali Öner, der in Nagold ein Dienstleistungsunternehmen mit etwa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besitzt und händeringend nach Arbeitskräften sucht. Im intensiven Austausch lag allen Gesprächspartnern daher ein zentrales Zukunftsthema sehr am Herzen: Die Versorgung der Region mit adäquaten Fachkräften, verbunden mit der optimalen Nutzung aller Qualifizierungspotenziale – sowohl bei Arbeitsuchenden als auch bei Beschäftigten.

Dabei warb die Agenturchefin für das Programm WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) als wirksames und effizientes Unterstützungsangebot der Agentur für Arbeit zur Prävention, also der Vermeidung von Arbeitslosigkeit. "Geringqualifizierte Beschäftigte erhalten durch die Chance, einen Facharbeiterabschluss zu erwerben. Gleichzeitig bietet das Programm unseren Betrieben die Option, ihren Fachkräftebedarf auch durch die Qualifizierung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu decken", so Lehmann.