Nagold "Das macht Naturwissenschaft lebendig"

Schüler stellen Projekte vor

Unter anderem forscht Nils Raaf am JFZ an der Schubvektorsteuerung eines Flugzeuges durch Flettner-Rotoren und erklärte der Ministerin fachkundig die Physik dahinter. Im Bereich Biologie setzt sich Michelle Iwahn mit Mikroorganismen in Kompost auseinander. Die Ministerin schaute sich interessiert ihren Versuchsaufbau an und freute sich darüber, dass immerhin 30 Prozent der jungen Forscher am JFZ weiblich sind.

Lisa Weiß beeindruckte Eisenmann mit einem praktischen Alltagshelfer aus dem Bereich der Elektrotechnik. Eine Kugelschreiberfeder zieht sich durch Temperaturschwankungen zusammen und auseinander. Eingebaut in eine Art Weste hilft die Vorrichtung beim Bücken und wieder Aufrichten während der Gartenarbeit. Fasziniert zeigte sich die Ministerin vom Ideenreichtum der Jugendlichen und der Motivation hinter dem Forschungsprojekt.

Den Dialog im Kleinen suchte die Kultusministerin schließlich in einem Hintergrundgespräch mit der Leitung und dem Trägerverein des JFZ. Sie möchte wissen, wo vor Ort der Schuh drückt und wo die Politik in Sachen naturwissenschaftlicher Bildung etwas tun kann.