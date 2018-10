Nagold Das Lebensgefühl einer Generation

Nagold. In der Nagolder Hauptstelle der Volksbank hängen derzeit 49 Werke dieses beliebten Kunststils, grafische Arbeiten wie Siebdrucke, Radierungen und Lithografien. Sie bilden die 55. Ausstellung der Reihe "Klassik und Moderne", wie Vorstandssprecher Jörg Stahl in seiner Eröffnungsrede erzählte. Der Titel: "Pioniere der Pop Art".

Erarbeitet hatte die Ausstellung Walter Springer, Lehrbeauftragter für Kunstgeschichte an der Fachhochschule Reutlingen und Inhaber eines Büros für Kunstrecherchen in Tübingen, in Zusammenarbeit mit der Galerie am Dom in Wetzlar, die 39 der Arbeiten zur Verfügung stellte. Diese können nicht nur in der Bankfiliale betrachtet, sondern auch erworben werden. Die restlichen Ausstellungsstücke stammen aus dem Fundus der Volksbank.

Springer brachte den etwa 300 Vernissage-Besuchern den Kunststil Pop Art näher, erzählte von dessen Anfängen und seinen Charakteristika. Pop Art sei weniger ein einheitlicher Stil gewesen, so Springer, "als vielmehr ein überschwängliches Lebensgefühl einer ganzen Generation". Ihre Wurzeln lägen in den 1960er Jahren, zu Zeiten von Flower Power, sexueller Befreiung und Love and Peace.