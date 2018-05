Nagold Das Leben aus Sicht eines Hundes

Nach Umzug folgte der Berufswechsel zur Autorin

"Ich fand es schade, die Figur des Watson nur auf eine Kurzgeschichte zu beschränken", berichtet die Mutter dreier Kinder. Bei einer Ausdehnung der Handlung war der recht junge Verlag sofort im Boot. So wurde aus dem anfänglichen Hobby der gelernten Groß- und Außenhandelskauffrau ihr neuer Beruf.

Ihre Leidenschaft lag schon immer im Lesen und Schreiben, sagt Hausdorf. Nachdem die Familie vor vier Jahren von Schleswig-Holstein nach Nagold gezogen ist, reifte der Entschluss, sich als Schriftstellerin zu versuchen.

In nur sechs Wochen schrieb Hausdorf den Text für den 248-Seiten-starken Roman. Lektorat, Gestaltung und die Arbeit mit dem Verlag forderten weitere elf Monate, bis ihr Erstlingswerk am 11. Mai in den Handel kam.

Mit jedem verkauften Exemplar gehen 50 Cent an Tierheim

Alle Geschichten rund um das Dreiergespann sind fiktiv, doch ließ sich Hausdorf bei der Ideenfindung optisch von Lia, dem Nachbarhund während ihrer Zeit in Freiburg, inspirieren. Die Nachbarn schufen für ihren Mischlingshund die kreative Rassebezeichnung "Appenzeller Schnaubrador". Das Buchcover gestaltete die Enkelin der ehemaligen "Appenzeller Schnaubrador"-Besitzer.

An dem Buch haben nicht nur Zweibeiner eine Freude: Mit jedem verkauften Exemplar werden 50 Cent an "Tierheimhelden" gespendet, einer Initiative die herrenlosen Tieren hilft, ihre Aufenthaltsdauer in Tierheimen zu reduzieren.

Watsons Welt soll nicht Hausdorfs einziger Roman bleiben. Derzeit arbeitet sie an einer Kurzgeschichte für ein Märchenbuch, das der Kinderpalliativsattion Homburg zugute kommt. Auch ein Kinderbuch möchte sie noch veröffentlichen.

In Nagold ist "Watsons Welt" in der Buchhandlung Zaiser erhältlich.