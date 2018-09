Nagold "Das hat Gott so vorbereitet"

Nagold. Florentine Conradt ist 26 Jahre alt, stammt aus Herrenberg, ist ausgebildete Gemeindepädagogin und seit 1. September offiziell die neue Jugendreferentin beim CVJM Nagold. Dass es so kommen würde, stand zwischenzeitlich ganz schön auf der Kippe, wie Conradt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten berichtet. "Ich hab nach meiner Zeit an der Bibelschule in Aidlingen zwei Jahre lang als Jugendreferentin der Gemeinde Murr gearbeitet. Die Stelle habe ich vor einem Jahr gekündigt, um mit meiner besten Freundin durch Asien zu reisen." Bevor die Reise, bei der die beiden bei verschiedenen christlichen Organisationen arbeiteten, startete, verbrachte Conradt noch drei Wochen bei ihren Eltern in Bad Teinach-Zavelstein. "Dort ist mir die Ausschreibung für die Stelle in die Hände gefallen." Sie habe sich sofort angesprochen gefühlt und direkt in Nagold angerufen.

"Schon am nächsten Tag hab ich mich mit dem Dekan getroffen", erinnert sich die 26-Jährige. Das Gespräch sei gut verlaufen. "Er meinte aber, dass ich natürlich noch die CVJM-Vorsitzenden kennenlernen sollte." Also wartete Conradt auf eine Kontaktaufnahme, während die Tage bis zur Abreise verstrichen. "Wir sind dienstags losgeflogen – am Freitagabend davor kam dann eine E-Mail." Der Termin wurde für den Montagabend festgelegt und lief wiederum gut. "Aber um ein Vorstellungsgespräch bin ich nicht drumrumgekommen." Das habe sie schließlich nachts um halb zwölf von Indien aus über Skype geführt. "Das hat einfach alles gepasst – das hat Gott wohl so vorbereitet", meint sie.

Auch, dass sie direkt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, die Stelle in Halbzeit antreten durfte, habe sich ideal gefügt. "So hatte ich schon mal die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und ganz viele Gespräche zu führen." Viele kämen mit Wünschen und Ideen zu ihr. "Die Stelle war jetzt einige Zeit nicht besetzt, da kann ich richtig etwas aufbauen."