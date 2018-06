Nagold Das halbe Jahrhundert ist voll

Zehn Jahre nach der Gründung der Bubenjungschar war die Zeit gekommen, dass auch Mädchen solche Treffen besuchen wollten. Inge Katz, die erst ein Jahr zuvor nach Hochdorf gekommen war, leitete mit Evi Katz und Erika Rauser die erste Mädchengruppe.

Im Jahr 1984 veröffentlichte der Künstler Prince das Album "Purple Rain" und die CVJM-Lobpreisband, bestehend aus Manuel Sommer, Lina Muhl und Lukas Deuble spielte den Song auf der Bühne. Auch die Band "Toto" kam zu Ehren mit dem Lied "The Rain is Down in Africa“.

Eine wichtige Aktivität des CVJM ist die Waldweihnacht im alten Steinbruch – der Weihnachtsmann war eigens nach Hochdorf gekommen, um mit Helga und Eberhard Hirneise zu feiern.

"Another Day in Paradise"

Mittlerweile war die Zeitreise in den 90er-Jahren angekommen und passend dazu erklang "Another Day in Paradise" von Phil Collins. 1994 wurde Stefan Katz nach Niederalbertsdorf in Sachsen ausgesandt, Elke Dengler ging nach Wien. Thomas Schechinger erinnerte an die Gründungsgeschichte des CVJM. Zur Zeit der Industrialisierung gründete George Williams in England den ersten YMCA, bald gab es in Deutschland einen "Missions-Jünglings-Verein".

Der Hochdorfer Pfarrer, Fabian Keller, und einer seiner Vorgänger, Bernd Mayer, beantworteten dem Vorsitzenden Fragen zum CVJM und wünschten für die Zukunft alles Gute. Der frühere Vorsitzende Markus Frank berichtete von der Vereinsgründung im Jahr 2007, was hauptsächlich rechtliche Gründe hatte. Elke Otto wünschte in Vertretung des Ortsvorstehers "Gottes reichen Segen". Zum Abschluss sprach Klaus Dieter Mauer über das Wiedersehen mit den Menschen, die gläubig waren und das ganze Zelt betete ein Vaterunser.