Nagold Das Ende der staatlichen Notariate

Mit etwas Wehmut sieht Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler die Reform, allerdings bezeichnete er in einem Gespräch mit Läpple und Lämmle die Lösung als eine gute: "Die Qualität der Arbeit der Notare wird sich nicht verschlechtern", zeigte er sich überzeugt. Auch Nagolds Stadtoberhaupt Jürgen Großmann sieht die freiberuflichen Notare als Fortschritt. Privat organisiert könne man aus dieser Arbeit viel mehr machen als in der alten Konstruktion.

Von Vorteil sei auch, dass mit der Wahl von Läpple und Lämmle personelle Kontinuität in Sachen Notariat in Nagold gewährleistet ist. Timm Läpple ist bereits seit 2002 Notar in Nagold. Andreas Lämmle kam 2016 ans Notariat Nagold.

Bei aller Neuorganisation der Notariatsarbeit bleibt eines gleich: die Gebühren. "Da müssen sich die Bürger und die Kommunen keine Gedanken machen", beruhigt Timm Läpple. "Die Notariatsgebühren sind bundesweit einheitlich geregelt. Und Gebührenvereinbarungen wird es nicht geben."

Bei allem Optimismus sind die neuen alten Nagolder Notare sicher, dass es – zumindest kurzfristig – zu kleineren Problemen bei der Abwicklung ihrer Arbeit kommen wird. Der Umzug von den alten in die neuen Räumlichkeiten und der Aufbau der neuen Notariatskanzlei sei mit viel Arbeit verbunden. Daher könne es durchaus sein, dass man in der heißen Phase der Umstellung "nicht alle Anfragen so prompt wie gewohnt und gewünscht erledigen" könne, so Timm Läpple.