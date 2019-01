Nagold "Das eigentlich Groteske liegt in der Realität"

Nagold. "Wir hätten Gerald nicht umbringen sollen, Schatz." Der schlichte Satz durchdringt das leise Gemurmel im Kubus. Schüler, die im Schneidersitz auf dem Boden Platz genommen haben, blicken kurz auf. "Nochmals lauter", ruft es von hinten, und die Schüler wenden sich wieder ihren Texten zu.

Dieser eine Satz ist Ausgangspunkt und Herzstück des neuen Stücks, für das die Theater AG des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) gerade eifrig probt. Lehrer Andreas Schäfer, der dort Deutsch und Mathematik unterrichtet, hat "Geralds Tod" schon vor einigen Jahren geschrieben. Nach der Uraufführung vor acht Jahren inszeniert er mit seinen Schülern jetzt eine überarbeitete Version.

Worauf sich die Besucher am kommenden Wochenende freuen dürfen? "Auf ein sehr groteskes, humorvolles Stück, das eigentlich an allen Stellen gnadenlos überzieht", verrät Schäfer. Dreh- und Angelpunkt ist der tote Gerald, der mit einem Brotmesser im Rücken die Konstante auf der Bühne darstellt. Rund um den Tatort entstehen in sieben Bildern teils groteske, teils durchaus komische Szenen, als verschiedene Besucher mit dem Tod des unbeliebten Jungens konfrontiert werden.