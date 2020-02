Nagold Darum brauchen Igel unsere Hilfe

Stoffwechsel ist im Winter im Energiesparmodus

Normalerweise arbeitet der Stoffwechsel der Tiere im Winter energiesparend, weiß Münchnau. Die Körpertemperatur und die Atemfrequenz sinken drastisch und das Herz schlägt deutlich seltener. Nur so kann die futterarme Zeit ohne großen Gewichtsverlust überstanden werden. Ist es aber zu warm, wird kostbare Energie verbraucht. Die Igel verlieren rapide an Gewicht und sind an warmen, frühlingshaften Tagen auf Nahrungssuche. Doch ihre normale Nahrung wie Regenwürmer, Raupen, Käfer, Larven und Schnecken ist zu dieser Zeit kaum zu finden. In ihrer Not gehen sie an Vogelfutter, fressen Schlamm und Pflanzenreste, werden krank und magern weiter ab.