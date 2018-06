Nagold Daniel Steinrode im Interview ohne Worte

Daniel Steinrode ist Lokalpolitiker mit Leib und Seele. Bei seinem ersten Einzug in den Vollmaringer Ortschaftsrat 1994 war er noch parteilos. Dem Eintritt in die SPD 1995 folgte vier Jahre später der Einzug in den Nagolder Gemeinderat. Seit 2004 sitzt er im Kreistag und 2009 wurde er Ortsvorsteher in Vollmaringen.