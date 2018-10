Nagold Damit Frauen digital durchstarten können

Nagold/Nordschwarzwald. Im neunten Jahr in Folge organisieren die Kooperationspartner diesen Aktionstag, der am Samstag, 20. Oktober, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der Nagolder Arbeitsagentur, Bahnhofstraße 37 stattfindet.

Wie in den Vorjahren haben die VHS Oberes Nagoldtal, die Stadt Nagold, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung für Pforzheim, den Enzkreis und Calw, die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald sowie die Handwerkskammer Karlsruhe, die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim und die Jobcenter für die Landkreise Calw und Freudenstadt sowie die Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald ein lukratives Angebot für Frauen er-arbeitet.

Was erwartet die Besucherinnen des Frauenwirtschaftstags? Nach der Eröffnung durch Wolfgang Klevenz, Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim und einem Grußwort von Nagolds Bürgermeister Hagen Breitling, sind die Besucherinnen ab 9.15 Uhr im Rahmen eines Netzwerkfrühstücks eingeladen, die Bildungsmesse regionaler Träger und Institutionen zu besuchen.