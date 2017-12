Nagold Damen bespuckt: Vorurteile gegen Ausländer

Nagold - Zwei ältere Damen werden in Nagold am helllichten Tag von einem Mann gestoßen und bespuckt – ein Paradefall dafür, wie schnell mittlerweile Vorurteile und Ressentiments geweckt werden. Ohne genaue Kenntnisse von dem Vorfall zu haben, wird die Tat im Netz Ausländern in die Schuhe geschoben. Dabei verhält sich dieser Fall genau anders herum.