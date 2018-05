Nagold Dachstuhl von Mehrfamilienhaus brennt nach Blitzeinschlag

Gegen 21:50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Nagold zu einem Großbrand alarmiert. Anwohner meldeten zu diesem Zeitpunkt einen offenen Dachstuhlbrand mit Personen im Gebäude. Aufgrund dieser Meldung wurde für die Feuerwehr und den Rettungsdienst Gesamtalarm ausgelöst. Bereits wenig später trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Nagold am Einsatzort in der Emminger Straße ein. Hier wurde die Feuerwehr informiert, dass sich glücklicherweise alle Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen konnten.

Der vordere Bereich des Dachstuhls brannte und die Flammen waren am Nachthimmel sichtbar. Gleichzeitig wurden zur Unterstützung die Feuerwehren aus den Abteilungen Emmingen und Gündringen an den Einsatzort gerufen. Von der Drehleiter aus wurde die Brandbekämpfung mit einem B-Rohr vorgenommen und einige Trupps übernahmen den Innenangriff im Gebäude. Insgesamt befanden sich sieben Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Nachdem der Brand gelöscht war wurden die Wohnungen und das Dach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der Einsatz war für die Feuerwehren nach Mitternacht beendet.

"Durch das beherzte und schnelle Eingreifen meiner Wehrleute konnten wir schlimmeren Schaden am Gebäude und am Eigentum der Bewohner verhindern", so der Einsatzleiter Stadtbrandmeister Thomas Reiff. "Der Dachstuhlbrand wurde lokal begrenzt und das Ausbreiten des Brandes verhindert, sodass der überwiegende Teil der Bewohner in der gleichen Nacht zurück in ihre Wohnungen konnte. Die Familie der Dachgeschosswohnung wurden bei Verwandten untergebracht", ergänzte

Reiff.