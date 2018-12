Nagold "Da möchte man am liebsten noch einmal Kind sein"

Und das ging so: Kinder bis 14 Jahre konnten ihren persönlichen Wunschzettel in Postkartenform beim Christkind-Postamt an der Eisbahn einwerfen. Auf der Bühne an der Eislaufbahn erhielten die vom Christkind ausgewählten Kinder jetzt ihre Geschenke – und da gab es viele strahlende Kindergesichter, während die Bläserklasse der Emminger Grundschule für die musikalische Umrahmung sorgte.

"Gerade in der Adventszeit ist es uns ein Anliegen, für die Kinder aus Nagold da zu sein und einen kleinen Wunsch zu erfüllen, der sonst vielleicht unerfüllt bleibt", hatte Markus Fritsch als zweiter Vorsitzender des Fördervereins bei der Vorstellung des Projektes betont. "Wir wollten viele Kinderaugen zum Leuchten bringen, und das ist uns gelungen", machte Thomas Baitinger jetzt mit Blick auf das erfolgreiche Debüt deutlich. Gleichzeitig freute sich der Vorsitzende des Fördervereins, dass so viele Kinder beschenkt werden konnten. "Das war jetzt ein ganz neues Format, aber so wie es aussieht, werden wir es nächstes Jahr wieder machen." Gleichzeitig dankte der Vorsitzende allen Sponsoren und Helfern für die tolle Unterstützung, denn immerhin konnten Geschenke im Wert von über 2000 Euro verteilt werden. Dabei wurden 50 Kinderwünsche erfüllt – und daneben gab es 50 Trostpreise in Form von Eislauf-Gutscheinen.

Wie Stadtrat Jürgen Gutekunst jetzt auf der Bühne an der Eislaufbahn anmerkte, "möchte man da am liebsten einfach noch mal Kind sein". Gleichzeitig dankte er allen, die zum Gelingen dieser Premiere in der Vorweihnachtszeit beigetragen haben, für ihr "bürgerschaftliches Engagement" – das jetzt auch mit großen erwartungsvollen Augen und viel Freude belohnt wurde.