Nagold Coronavirus: Kurzarbeit bei Häfele in ganz Deutschland

"Damit reagiert das Unternehmen auf die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden, zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Rahmenbedingungen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die Beschäftigten schaffe die Maßnahme in mehrerlei Hinsicht Sicherheit. Sie erhalten laut Angaben der Häfele-Gruppe unabhängig von der Reduzierungsquote dank einer Gehaltsaufstockung durch das Unternehmen weiterhin einen hohen Teil ihres monatlichen Nettoeinkommens. "Das aller Voraussicht nach zeitlich befristete Auslastungsloch kann in einem stabilen Beschäftigungsverhältnis überbrückt werden. Trotz Krise haben so alle gemeinsam die Möglichkeit, an einer positiven Zukunft von Häfele weiterzuarbeiten", schreibt das Unternehmen in der Presseerklärung. Wichtige Zukunftsthemen und strategische Projekte werden auch in dieser Zeit weiter vorangetrieben, teilt die Unternehmensleitung zudem mit.