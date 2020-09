Nagold Corona verändert zwei Millionenprojekte

Das berichtete Benjamin Stollreiter, beim Klinikverbund Leiter Betriebsorganisation und Campusmanager, Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion. Die Kommunalpolitiker waren nach Nagold gekommen, um sich über den Stand des Umbaus des Krankenhauses zu informieren. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Fraktionsvorsitzender Jürgen Großmann für die "hochprofessionelle Arbeit", die während der Corona-Pandemie in den Kliniken Nagold und Calw geleistet werde. Es habe sich gezeigt, wie wichtig eine hochwertige Gesundheits­versorgung sei, die nah bei den Bürgern des Kreises ist.

Somit sei es richtig, betonte Großmann, beide Standorte attraktiv zu halten. Der Umbau in Nagold koste 85 Millionen und der Neubau des Gesundheitscampus in Calw 60 Millionen Euro. "Das ist mit Abstand die bedeutendste Investition im Kreis Calw seit Jahrzehnten", sagte der Nagolder Oberbürgermeister. Dabei sei der Campus in Calw "ein besonderes Pilotprojekt", betonte Martin Loydl, Kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest. Die sektorenübergreifende Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Kliniken stehe erst am Anfang. Loydl ist überzeugt, dass sich der Campus-Gedanke auch im Umfeld anderer Kliniken sowie an den Standorten des Verbunds in Herrenberg, Leonberg und Nagold nach und nach durchsetzen werde. Durch Hilfen des Landes hätten die Zusatzkosten in Höhe von zwei Millionen Euro, die den Kliniken Calw und Nagold als Folge von Corona entstanden sind, nahezu ausgeglichen werden können. Landtagsabgeordneter und Kreisrat Thomas Blenke wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die CDU im Landtag dafür stark gemacht habe, dass nicht, wie ursprünglich vorgesehen, nur die Unikliniken des Landes Hilfen erhalten, sondern auch die kommunalen Krankenhäuser.

Die Arbeiten, die in drei Bauabschnitten verlaufen, werden laut Stollreiter noch fünf Jahre dauern. Mit dem Ende des ersten Abschnitts sei im Juli 2022 zu rechnen. Als nächstes werde im Oktober mit dem Bau der neuen Intensivstation begonnen.

Im September wird aus Platzgründen das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und die Gastroenterologie in eine ehemalige Arztpraxis in der Bahnhofstraße ausgelagert.

Seitens der Patienten gebe es wenig Beschwerden über den Baulärm. Dies sei auch in Zusammenhang mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 5,2 Tagen zu sehen, wie Hubert Mörk, Chefarzt und Ärztlicher Direktor in Nagold, sagte.

Stark belastet seien die Mitarbeiter, die sich allerdings auch bewusst seien, warum die umfangreichen Bauarbeiten notwendig sind.