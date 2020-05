Nagold Corona-Krise: Wirte machen das Beste aus Situation

Aktuell gebe es im City-Verein Überlegungen zu einer App. Dabei könne man mit dem Smartphone einen "Barcode", der dann auf dem Sitzplatz vorliegen soll, einscannen, und die Daten digital abspeichern lassen – ganz ohne Stift und Papier. Auch bei dieser Lösung sollen die Daten dann nach vier Wochen wieder gelöscht werden. In Nordrhein-Westfalen werde laut Oliver-Sandhas der Gebrauch einer solchen App bereits praktiziert.

Wirte und ihre Angestellten müssen stets Masken tragen

Nichtsdestotrotz konnten sich die Wirte in diesen Tagen dennoch über einige Besucher freuen. Die Wirte und ihre Angestellten müssen stets Masken tragen. Darunter kann es zwar schnell sehr warm werden, doch die Freude über die Wiedereröffnung dürfte bei vielen überwiegen. "Wir alle sind sehr froh, dass nun durch die Öffnung der Gastronomie der zweite Meilenstein erfolgte zurück zu einer lebendigen Innenstadt. Es war sehr schön zu sehen, dass sowohl über Mittag als auch gegen Abend die Gastronomie – im derzeitigen Verhältnis – gut besucht war", meint City-Managerin Anna Bierig. Gäste und Gastronomen sollen sich nach diesem Tag gesehnt haben. Eine Gastronomin habe Bierig mitgeteilt, dass sie bereits einige Reservierungen für diese Woche erhalten habe, und die Stammkunden sich auch schon gemeldet hätten.

Nach dem ersten Tag habe es von den Wirten keinerlei Beschwerden gegeben, so Tina Oliver-Sandhas. Man sei positiv gestimmt. "Die Motivation ist da. Alle machen das Beste daraus", fügt sie an. Es müsse sich lediglich noch in die Köpfe setzen, dass man nun wieder Essen gehen kann. Denn nicht alle Restaurants und Cafés waren gut besucht. Noch sei man ganz am Anfang.

Die Bewirtung darf vorerst nur im Außenbereich stattfinden. Durch die Abstandsregelungen seien die Kapazitäten oft halbiert. Auf die Freude und Erleichterung zur Öffnung, folge schnell die Sorge um die limitierten Einnahmen. Von Seiten der Stadt seien zumindest keine festgeschriebenen Öffnungs- und Schließzeiten vorgegeben worden.

Nur Mitglieder von zwei Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen

Eine weitere Problematik sei laut Oliver-Sandhas die, dass nur zwei Haushalte an einem Tisch sitzen dürfen. "Wenn man zu viert mit Arbeitskollegen essen gehen möchte, dann muss man an zwei Tischen sitzen", erklärt sie. Auch müsse man die Besucher hin und wieder daran erinnern, dass die Sitzplätze von den Wirten zugewiesen werden. Daran müsse man sich wohl noch gewöhnen. "In Großbritannien und Italien macht man das ja bereits seit Jahrzehnten", sagt Oliver-Sandhas.

Das Ordnungsamt habe bereits am Montag prüfende Blicke in die Nagolder Gastronomie geworfen. "Das Feedback, das ich vom Ordnungsamt erhalten habe, war durchweg positiv. Die Gastronomen waren perfekt vorbereitet und es gab kaum etwas zu beanstanden", erklärt Bierig. Tina Oliver-Sandhas bestätigt, dass die Wirte vorbildlich vorbereitet seien.