Nagold Corona-Krise: Häfele nimmt wieder Fahrt auf

Wie auf einer echten Messe schauten sich einige Besucher alleine um, während andere sich über den Stand führen ließen. Weitere Messegäste trafen sich über Live-Chats oder im Video-Stream direkt mit den ihnen bereits vertrauten Häfele-Ansprechpartnern, um sich zusätzliche Informationen einzuholen.

Großes Interesse weckte die neue "YES! Berater App", welche dem Handwerk die Planung, Visualisierung und den Verkauf von Möbeln so einfach wie möglich machen soll – und das ohne jegliche CAD-Vorkenntnisse. Das neue Format macht es nun möglich, auch im Nachgang, bis Ende des Jahres, alle Messe-Neuheiten mit den Häfele Fachberatern vor Ort auf dem digitalen Marktplatz intensiver kennenzulernen. Nach der erfolgreichen Premiere wird Häfele diese Möglichkeit zur digitalen Begegnung für zukünftige Events weiterentwickeln.

Steigende Zahl von Kundenbesuchen

Häfele sei für seine Partner während des Shutdowns bestmöglich präsent geblieben, wobei die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern immer höchste Priorität hatte. Inzwischen ist ein Aufwärtstrend erkennbar, der sich in der steigenden Zahl von Kundenbesuchen und dem Ende der Kurzarbeit zum 1. Juli widerspiegelt.

Eine weitere positive Nachricht: In den vergangenen Wochen haben viele Kunden die Vorteile des rund um die Uhr erreichbaren und stets tagesaktuellen Häfele-Online-Shops für sich entdeckt. Der so wichtige persönliche Kontakt zu den Häfele-Fachberatern konnte über verschiedene digitale Kommunikationskanäle – den Umständen entsprechend in etwas eingeschränktem Maß – ebenfalls aufrecht erhalten werden.

Die Corona-Pandemie führte aber auch bei Häfele zu Lieferbeschränkungen und Verzögerungen, was vor allem den Schutzmaßnahmen in den Versandzentren Nagold und Hannover und den Verzögerungen bei Transportunternehmen geschuldet war. Nun werde mit Hochdruck daran gearbeitet, diese Verzögerungen und Einschränkungen Stück für Stück abzubauen.

Häfele ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nagold. Das Familienunternehmen wurde 1923 gegründet und bedient heute in mehr als 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Häfele entwickelt und produziert in Deutschland und Ungarn.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Häfele Gruppe bei einem Exportanteil von 80 Prozent mit 8100 Mitarbeitern, 38 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Vertretungen weltweit einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.