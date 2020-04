Nagold Corona-Krise: Das sollten Ersthelfer derzeit beachten

Einen Notruf abzusetzen, sei das Minimum im Notfall , heißt es in einer Pressemitteilung. Das gelte auch während der Corona-Pandemie. "Der Ersthelfer sollte dabei jedoch immer auf seinen Eigenschutz achten und sich selbst nicht in Gefahr begeben", so Renate Thomas, Fachreferent für Erste Hilfe der Johanniter in Nagold.

Gesicht des Betroffenen mit Tuch oder Kleidungsstück abdecken