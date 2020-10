Nagold Corona-Infektionszahlen: "Ampeln stehen auf tiefgelb"

"Wenn wir vernünftig bleiben, können wir das verhindern", ist Großmann überzeugt. Sein Appel an die Bevölkerung: "Nicht alles tun was erlaubt ist. Insbesondere im Privatbereich." So seien beispielsweise Feiern mit bis zu 50 Personen zwar erlaubt, aufgrund der kritischen Lage ist momentan aber davon abzuraten. "Mit seinem eigenen Verhalten schützt man das Leben anderer, dessen muss man sich bewusst sein", sagt Großmann. Er mahnt vor den möglichen Folgen, sollte es zu Coronafällen in Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen kommen.

Das Verhalten der Bevölkerung sei in den vergangenen Monaten vorbildlich gewesen. Dadurch konnte man wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren. Doch dadurch seien auch die Risiken größer. Die Rahmenbedingen haben sich geändert. So sei beispielsweise durch die Wiedereröffnung der Schulen auch die Gefahr steigender Infektionszahlen höher.

Man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden, sagt Gräschus. Die geltenden "AHA-Regeln" – also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – sollen weiterhin eingehalten werden. Insbesondere in größeren Menschenmengen, wie im ÖPNV, beim Einkaufen oder in Gaststätten. Dort werde künftig auch stärker kontrolliert werden.

Kontakte in Freizeit auf Mindestmaß beschränken

Besonders wichtig sei auch das Freizeitverhalten. Kontakte und Unternehmungen sollten, falls möglich, auf das nötigste beschränkt werden. Auch in der Verwaltung folgt man dieser Richtlinie. "Es finden nur Sitzungen statt, die unabwendbar sind", so der Oberbürgermeister. Veranstaltungen und Sitzungen, die verschoben werden können werden auch verschoben.

"Jetzt gilt, dass alle einander helfen. Das heißt auch Rücksicht nehmen, Abstand halten und Feierlichkeiten und Meetings auf das allernotwendigste reduzieren", sagt Großmann. Dabei gehe es nicht darum die Bevölkerung zu belehren. Stattdessen soll das gemeinsame Ziel erreicht werden, den weiteren Anstieg der Infektionszahlen und damit einhergehende Einschränkungen zu verhindern.