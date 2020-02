Nagold Corona: "Die einzige Kontrolle war der Zoll"

Statt vier Wochen in China zu bleiben, entschließen sie sich, schon nach drei Wochen nach Deutschland zurückzukehren. Von Nanjing geht es mit dem Flieger nach Chengdu. Von dort soll es mit dem Flieger nach Deutschland gehen. Weil die Lufthansa ihre Flüge gestrichen hat, nehmen sie eine Maschine der "Air China" nach Frankfurt. Bevor es in den Flieger geht, bekommen alle Passagiere einen Mundschutz, werden alle in einer Schleuse provisorisch auf Corona-Symptome gecheckt. Im Flieger bekommen die etwa 300 Passagiere – gut 70 Prozent davon Chinesen – einen Zettel ausgehändigt, auf dem sie Kontaktdaten und mögliche Kontaktpersonen notieren sollen.

Gelandet auf dem Flughafen Frankfurt erwartet Wolfgang Merkle intensive Kontrollen der Passagiere aus China. Doch Fehlanzeige: "Die einzige Kontrolle auf dem Frankfurter Flughafen war der Zoll", erzählt Merkle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Am Sonntagmorgen geht es mit dem Flieger weiter nach Stuttgart. Weil es ein Inlandsflug ist, so mutmaßt Merkle, gibt es auch dort keine Kontrolle auf den Corona-Virus oder andere entsprechende Maßnahmen.

Hausarzt schickt Merkle ins Krankenhaus

Obwohl sich beide fit und gesund fühlen, macht sich Wolfgang Merkle so seine Gedanken. "Immerhin wissen wir ja nicht, ob wir uns in China etwas eingefangen haben", sagt er. Er macht sich auf zum Hausarzt. Der schickt ihn ins Nagolder Krankenhaus. Als er dort ankommt und sein Anliegen vorbringt, wird er von den anderen Patienten getrennt, bekommt einen Mundschutz. Der Arzt, der mit ihm Kontakt hat und auch Schutzkleidung trägt, teilt ihm mit, dass ein Test auf Corona nur dann stattfindet, wenn es Symptome gibt.

Dabei will es Merkle jedoch nicht bewenden lassen. Er nimmt Kontakt mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und der Uniklinik Tübingen sowie den Gesundheitsämtern in Calw und Stuttgart auf. Überall im Grunde die gleiche Aussage: ohne Symptome kein Test. "Überall war man abweisend, und ich hatte den Eindruck, dass wir überall mehr oder weniger lästig waren", sagt Wolfgang Merkle. "Das ist schon frustrierend."

Und auch damit will es der 65-Jährige nicht bewenden lassen. Zusammen mit seiner Frau hat er einen Entschluss gefasst: Obwohl sie sich fit und gesund fühlen, gehen sie in selbst verordnete Quarantäne. "Wir bleiben jetzt erst einmal zwei Wochen daheim", erzählt er. Koordiniert über Handy lassen sie sich in dieser Zeit von außen versorgen. Das Ziel der Aktion ist klar: "Wir schützen damit andere."