Nagold Entscheidung um Citybus ist vertagt

Dabei schien das endgültige Ende dieser Einrichtung, im Verwaltungsjargon auch "500er" genannt, nach den Haushaltsreden besiegelt. Geld für den ÖPNV, erklärte Ulrich Hamann für die Freien Wähler, sei im Citybus nicht gut angelegt: "So charmant dieses Angebot ist: Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis." Zumal der Stadtverkehr die gleichen Strecken "in einem zumutbaren Takt" bedienen würde. Und für eine solche zusätzliche freiwillige Leistung, pflichtete die zweitgrößte Fraktion, die CDU in Person von Fraktionschef Wolfgang Schäfer bei, fehle angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt auch das Geld.