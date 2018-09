Nagold Calwer Straße ab Mittwoch wieder frei

Mit der Unterteilung der Maßnahme in einzelne Teilabschnitte sei den anliegenden Gewerbebetrieben soweit wie möglich entgegen gekommen, heißt es von Seiten des Landratsamts Calw.

Nächster Bauabschnitt beginnt am 24. September

Der nächste Bauabschnitt der Sanierung der B 463 wird voraussichtlich am Montag, 24. September, beginnen und erstreckt sich dann vom Kreisverkehr bei der Aral Tankstelle in der Haiterbacher Straße bis zum Kreisverkehr Iselshausen. Auch dieser Bauabschnitt wird in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt.