Nagold/Calw Mit Adventskalender gegen Altersarmut

In diesem Jahr stehen wie 2018 3000 Kalender – je 1500 in Calw und Nagold – für fünf Euro zum Verkauf. Jeder Kalender hat eine Nummer. Zwischen dem 1. und 24. Dezember werden die Gewinnnummern täglich im Schwarzwälder Boten und im Internet unter www.lions-hirsau.de veröffentlicht. Hinter dem täglichen Türchen können die Gewinner sehen, was für einen Preis von welchem Sponsor sie gewonnen haben. In diesem Jahr ist es sogar so, dass hinter einem Türchen nicht nur einer sondern gleich mehrere Gewinne warten.

Doch wie kommen die Besitzer der Gewinn-Nummern an die Preise? Ganz einfach: Die Gewinner schneiden die Nummern aus und senden sie – versehen mit vollständiger eigener Adresse – dann bis spätestens 31. Januar 2020 für den Nagolder Bereich an Claus Martin, Heinrich Hertz-Straße 2 in 72202 Nagold oder für den Calwer Bereich an Alexander Uhl, c/o tewipack Uhl GmbH, Industriestraße 15 in 75382 Althengstett. Die Gewinner bekommen den jeweiligen Gutschein umgehend zugesandt. Die Gewinne können sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen, davon ist Hagen Breitling überzeugt: "Das ist wirklich ein guter Reigen an Preisen", so der Lions-Club-Präsident.

Im Nagolder Bereich hat sich die Zahl der Unterstützer und Sponsoren der Aktion erhöht, berichtet Claus Martin. Stolze 34 Partner und Unterstützer haben Preise für den "Helfenden Adventskalender" zur Verfügung gestellt. Dazu zählen unter anderem der Digel Fabrikverkauf, der Golf Club Domäne Niederreutin, die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, die Sparkasse Pforzheim Calw oder auch Wackenhut und die Fritz Wahr Energie GmbH.

In Calw beteiligen sich ebenfalls mehr Unterstützer an der Aktion – 30 statt wie im vergangenen Jahr 26, darunter der Baumarkt Kömpf, Berlins Krone in Zavelstein, die EnCW, die Sparkasse Pforzheim Calw, die Bäckerei und Konditorei Raisch und das Hotel Therme Teinach.

Als Preise warten neben Einkaufsgutscheinen unter anderem ein Wochenende mit einem Tesla 5, ein Übernachtungsspecial "Friday Night Special" vom Klosterhotel Hirsau oder ein Golf-Einsteigerkurs Kurzplatzreife.

Als Spitzengewinne wartet der "Helfende Adventskalender" in Nagold mit einem Apple IPhone 11 im Wert von 800 Euro und im Bereich Calw mit einem Goldbarren im Wert von 1000 Euro auf.

Im Bereich Nagold gibt es Kalender an diesen Stellen:

Bäckerei Miller, Blumen Schuster (beide Nagold), Broß Backwelt (Oberschwandorf), Der Weinladen, Ehniss Raumausstatter, Laufgut Hartmann, Metzgerei Dietenmeier (alle Nagold), Metzgerei Reinhardt (Iselshausen), Mobex (Nagold), MTB-Tankstelle (Iselshausen), Stadtapotheke (Nagold) und Tabac&Co. (i. Kaufland Nagold)

Im Bereich Calw gibt es die Kalender an diesen Stellen:

Stadtapotheke, Osiander (beide Calw), Bäckerei Raisch (Kaufland Calw, Oberriedt und Stammheim), Mode Schaber, Praxis Hettwer (beide Calw), Buchhandlung Köhler (Stammheim), Sparkasse (Calw und Altburg), Bauzentrum Kömpf (Calw) und Physiopraxis Brigant (Stammheim)