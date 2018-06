Nagold Bunte Drahtfische tauchen in der Markthalle

Nagold. Die Jahresausstellung ist immer auch ein Höhepunkt für die jungen Nachwuchskünstler, die hier eine Bühne für ihr kreatives Schaffen erhalten – und das jedes Jahr an einem anderen Ort, weil die Jugendkunstschule ja im gesamten Gebiet der Volkshochschule Oberes Nagoldtal präsent ist.

"Wir mussten keine Rücksicht auf die Wände nehmen"

Fand die Ausstellung beispielsweise im vergangenen Jahr im Altensteiger Rathaus statt, so hatte man sich in diesem Jahr für den leerstehenden ehemaligen CAP-Markt in der Nagolder Innenstadt entschieden. "Das scheint ein guter Ausstellungsort zu sein, und wir mussten keine Rücksicht auf die Wände nehmen", erklärte Jugendkunstschulleiter Dorothee Müller mit Blick auf die anstehenden Sanierungsarbeiten für das künftige Stadtarchiv. Eine Woche lang wurde hier aufgebaut, bevor die rund 300 jungen "Aussteller" ihre ungezählten Exponate präsentieren konnten – und entsprechend gut besucht war jetzt auch die Ausstellungseröffnung.