Nagold Bürgerzentrum ist Erfolgsgeschichte

Es ist schwer was los in den Räumen des Bürgerzentrums. Hinter einer durchsichtigen Wand kann man die Teilnehmer eines VHS-Sprachkurses beobachten, am großen Tisch im offenen Foyer sitzt eine kleine Gruppe zusammen, um eine Ausstellung zu konzeptionieren. Am Info-Tresen stehen die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes bereit. Auch die Urschelstiftung hat an diesem Morgen Beratungszeit, ebenso der VDK und der Pflegestützpunkt.

Es findet sich immer noch ein Räumchen

Es brummt also an diesem Morgen im Bürgerzentrum. Und genau so lieben es die Hausherren. Der Vorstand der Urschelstiftung ist nämlich ebenfalls präsent. Zum Pressegespräch hat Ulrich Mansfeld mit seinen Mitstreitern geladen. Seit gut einem Jahr gibt es das Bürgerzentrum – da wird es Zeit, Bilanz ziehen.