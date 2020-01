Nagold Buchhändler verabschiedet sich in den Ruhestand

Ende Januar verabschiedet sich der 64-Jährige schweren Herzens, aber auch mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Für Chef Ulrich Zaiser ist die Trennung von Wolz ein großer Verlust, "nicht nur beruflich, auch zwischenmenschlich", beteuert Zaiser. "Man könnte sagen, wir waren ein Dreamteam", fügt Wolz lachend hinzu.

Und das, obwohl - oder vielleicht gerade weil - sie in den vergangenen Jahrzehnten so manche Hürde bewältigen mussten. Die erste davon war der großflächige Umbau der Buchhandlung. "Am Anfang war die Buchhandlung eher noch eine Bücherecke", erinnert sich Wolz. Mit dem Großflächen-Buchhandel-Boom, der teilweise ganze Bücherzentren entstehen ließ, änderte sich das. Doch ein Problem blieb: "Die Buchhandlung war direkt an der Marktstraße, der Hauptverkehrsstraße. Das hier war oft eine reine Benzin- und Abgaswüste", so Wolz Beschreibung. Schnell war klar: Dagegen muss etwas getan werden.