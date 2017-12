Nagold Breite Zustimmung für ein historisches Zahlenwerk

Nagold. Traditionell verabschiedete der Nagolder Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im Jahr den Haushaltsplan – in diesem Jahr mit einem Volumen aus den Aufwendungen im Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt von insgesamt 74,7 Millionen Euro. Und traditionell blickten in der Sitzung die Fraktionsvertreter in ihren Haushaltsreden auf das Zahlenwerk, aber auch auf die Zukunft ihrer Heimatstadt.

CDU: Ein wichtiges Anliegen konnte die CDU-Fraktion nicht durchbringen: Gegen ihre Stimmen werden die Kindergartengebühren 2018 steigen. Dennoch signalisierte Fraktionschef Wolfgang Schäfer Zustimmung zum Haushaltsplan, da dieser "viele positive Ansatzpunkte" enthalte. In seiner Rede sprach sich Schäfer klar gehen die Schaffung der neuen Stelle eines Klimaschutzbeauftragten aus. Diese Aufgabe könnte der Umweltschutzbeauftragte wahrnehmen. Vermisst wird von der CDU, dass das Parkhaus Nord 2018 in Angriff genommen werde. Zum Thema Wohnbebauung forderte Schäfer eine Klausurtagung, in der man sich unter anderem mit dem Problem "bezahlbarer Wohnraum" beschäftigen will. Um Nagold attraktiver zu machen, gelte es auch, den Sachverstand von außen zu nutzen. Dies könnte in einem jährlichen gemeinsamen Workshop geschehen. Ein Thema, das Schäfer anprangerte: "Die Innenstadt ist zu dunkel". In der dunklen Jahreszeit fehle es Nagold an Attraktionen.

FWV: Für die Freien Wähler hielt Ulrich Hamann die Haushaltsrede. Die guten Haushaltsdaten seien für seine Fraktion kein Grund, bei der Konsolidierung des Haushalts nachzulassen. Die FWV stellte das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Die Verschuldung Nagolds sei zu hoch, moderate Erhöhungen von Gebühren und Abgaben seien mit den Freien Wählern machbar. Kritisch sieht die FWV den Wohnungsmarkt in Nagold, der Bau-Boom sei erfreulich, doch gingen auch die Preise in die Höhe. Hier habe die Stadt im Gebiet Hasenbrunnen alle Trümpfe in der Hand. Die weitere Wohnbauentwicklung dürfe man nicht allein den Kräften des Marktes überlassen. Die FWV sprach sich für eine Stärkung der Vereine aus – "so lange jeder Euro hier durch Ehrenamt vervielfacht wird, ist das Geld gut angelegt". Bei dem Thema Digitalisierung forderte Hamann einen Masterplan für Nagold. Ein elementares Zukunftsthema sei die Integration. Hier sie es notwendig Kräfte zu bündeln.