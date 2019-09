Nagold Botschafter aus Kosovo zu Besuch

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, für die Kinder da zu sein und die heimische Kultur zu fördern. Als neues Angebot wird es einen Zusatzunterricht für sie in albanischer Sprache in Nagold geben. Die Finanzierung wird über Fördermittel des Kultusministeriums bestritten.

14 Unternehmer in der Region

Der Diplomat Cufaj erzählte beim Betriebsbesuch im Restaurant und Eiscafé Panorama, das seitens der aus Albanien stammenden Familie Ademi geführt wird, dass im Kosovo 1,8 Millionen Menschen leben. Hinzu kommen 400 000 in Baden-Württemberg und 8000 in Berlin sowie 200 000 in der Schweiz. In Baden-Württemberg betätigen sich viele im Gartenbau und in Handwerksbetrieben, so auch Zecir Gashi mit seinem Malerbetrieb. Er wusste, dass in Nagold und Umgebung 14 Unternehmer in Handwerk und Gastronomie tätig sind.

Zum Abschluss des Nagolder Besuchsprogramms stand noch eine Betriebsbesichtigung im Malerbetrieb Gashi an. Botschafter Cufaj war begeistert von den vielfältigen Eindrücken.

In der kommenden Woche sollen erste Gespräche stattfinden zum Thema Fachkräftemangel in Hotellerie, Gastronomie und Handwerk. Der Botschafter wünscht sich Ausbilder aus Deutschland für sein Heimatland, um die Arbeitskräfte auf den Markt in Deutschland vorzubereiten.