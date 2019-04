Nagold Böller in Wohnhaus gezündet: Freispruch

Es war der stille spätherbstliche Allerseelen-Freitag. An diesem ruhigen Nachmittag soll sich der Beschuldigte wohl durch Lärm aus dem Stockwerk oberhalb seiner Wohnung gestört gefühlt haben.

Gegen 16.30 Uhr ging er mit einem sogenannten Polenböller das Treppenhaus hinauf und zündete den – illegalen – Silvesterkracher. Das jedenfalls warf ihm die Anklage als strafbare "Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion" vor. Und das ist vielleicht in der Silvesternacht grober oder gar gefährlicher und verbotener Unfug, aber sonst in aller Regel kein Bagatelldelikt. Deshalb landete der Fall vor der Großen Strafkammer am Landgericht Tübingen.

Druckwelle richtet Schaden an