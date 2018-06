Nagold Blechduell: Wüste Welle Big Band im Finale

Beim zweiten von drei Vorentscheiden löste die "Wüste Welle Big Band" aus Tübingen das Finalticket – während "Jägerberg Brass" aus Althengstett als Lokalmatador den Sprung ins Finale am 29. Juni in Ravensburg verpasste. Auf den zweiten Platz kamen die "Martinihuber" aus Schielberg, die jetzt noch über die Wildcard auf eine Teilnahme am großen Blechduell-Finale hoffen dürfen.

"Wir suchen die mitreißendste Kapelle", erläuterte SWR-Moderator Matthias Methner beim Startschuss für das Blechduell in Nagold. Und das ging so: Während eine vierköpfige Jury vor Ort ihre Punkte vergab, durfte anschließend auch das Publikum über Telefon, SMS oder Internet abstimmen, um den Nagolder Blechduell-Sieger zu küren. Zur Jury auf dem Kleb gehörten neben SWR4-Musikredakteur Edi Graf auch Martin Wagner, Ressortleiter Lokales bei der Schwarzwälder Bote Redaktionsgesellschaft, Klaus Wagenleiter von der SWR-Bigband sowie Rainer Kellmayer vom Blasmusikverband. Sie hatten die Qual der Wahl.

Am Ende entschieden sich Jury und Publikum für die "Wüste Welle Big Band" aus Tübingen, die auf der Bühne die Titel "Up to Date/Ya gotta try" sowie den "Jacky Treehorn Blues" zum Besten geben.