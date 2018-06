Nagold Blasmusik auf dem Longwyplatz

In traumhafter Kulisse am Ufer der Nagold erwartet die Zuhörer eine spannende Mischung von Kompositionen aus unterschiedlichen Epochen unter der Leitung des Dirigenten Michael Krauss.

Um die komplette musikalische Bandbreite des Nagolder Blasorchesters zu zeigen, wird unter anderem die zeitlose "Sakvicka Polka" von Metodej Prajka (1898-1962) und die Filmmusik "Beyond the Sea" aus "Findet Nemo" gespielt. Mit dem Medley "A Tribute to Amy" arrangiert von Peter Kleine Schaars spielt die Stadtkapelle die berühmtesten und unvergesslichen Hits der Soulsängerin Amy Winehouse.

Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus.